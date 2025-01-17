КГК нашел завышенные цены на фрукты и овощи в пяти магазинах в Могилеве

Кроме того, в магазинах не соблюдался перечень товаров, которые обязательно должны быть в продаже. В КГК также обнаружили продажу испорченных фруктов, а также плодовоовощной продукции и кондитерских изделий без документов. В ведомстве акцентировали внимание на том, что торговые объекты оперативно приняли меры по устранению обнаруженных нарушений.