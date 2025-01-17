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КГК нашел завышенные цены на фрукты и овощи в пяти магазинах в Могилеве

КГК обнаружил завышение цен на овощи и фрукты в пяти торговых объектах Могилева.

Источник: Комсомольская правда

КГК нашел завышенные цены на фрукты и овощи в пяти магазинах в Могилеве. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В сообщении сказано, что ведомством была проведена проверка пяти торговых объектов Могилева. По их итогам был выявлен целый ряд нарушений. В ведомстве отметили, что в торговых объектах были завышены цены на овощи и фрукты. В частности, речь идет про яблоки, лимоны, томаты.

Кроме того, в магазинах не соблюдался перечень товаров, которые обязательно должны быть в продаже. В КГК также обнаружили продажу испорченных фруктов, а также плодовоовощной продукции и кондитерских изделий без документов. В ведомстве акцентировали внимание на том, что торговые объекты оперативно приняли меры по устранению обнаруженных нарушений.

Тем временем Белстат сказал, что белорусы тратили в магазинах в среднем 26,8 рубля в день в 2024 году.

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