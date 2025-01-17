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Ледовую переправу открыли в Черлакском районе Омской области

Пресс-служба МЧС по Омской области сообщила в пятницу, 17 января 2025 года, что в Черлакском районе открыта ледовая переправа. Она соединяет Черлак и Нововаршавку. Допустимая грузоподъемность составляет три тонны.

В ведомстве напомнили, что в регионе функционируют восемь ледовых переправ:

1. «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново — с. Ярково) — десять тонн;

2. «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — д. Александровка) — десять тонн;

3. «Усть-Шишовская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Шиш и д. Тузаклы) — десять тонн;

4. «Знаменская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Знаменское и с. Качуково) — три тонны;

5. «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим — с. Никольск) — десять тонн;

6. «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — п. Белый Яр) — пять тонн.

7. «Большереченская» (Большереченский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Большеречье — р. п. Муромцево) — три тонны;

8. «Черлакская» (Черлакский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Черлак — с. Нововаршавка) — три тонны.

Спасатели также напомнили омичам правила поведения на ледовых переправах: нужно отстегнуть ремни безопасности, разблокировать двери автомобиля и медленно выезжать на лед.

На ледовой переправе, заявили в ведомстве, запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.