Ледовую переправу открыли в Черлакском районе Омской области

В ведомстве напомнили, что в регионе функционируют восемь ледовых переправ:
1. «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново — с. Ярково) — десять тонн;
2. «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — д. Александровка) — десять тонн;
3. «Усть-Шишовская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Шиш и д. Тузаклы) — десять тонн;
4. «Знаменская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Знаменское и с. Качуково) — три тонны;
5. «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим — с. Никольск) — десять тонн;
6. «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — п. Белый Яр) — пять тонн.
7. «Большереченская» (Большереченский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Большеречье — р. п. Муромцево) — три тонны;
8. «Черлакская» (Черлакский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Черлак — с. Нововаршавка) — три тонны.
Спасатели также напомнили омичам правила поведения на ледовых переправах: нужно отстегнуть ремни безопасности, разблокировать двери автомобиля и медленно выезжать на лед.
На ледовой переправе, заявили в ведомстве, запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.