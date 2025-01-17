Выплаты на покупку школьной формы увеличили в Иркутской области с 1 января

В Иркутской области с 1 января 2025 увеличили размер ежегодной выплаты на покупку детской школьной и спортивной формы. Как стало известно КП-Иркутск, теперь многодетные и малообеспеченные семьи будут получать до 3,5 тысяч рублей. Напомним, в 2024 выплачивали 1 401 рубля.
Так малообеспеченные семьи имеют право на выплату в том случае, если среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Для многодетных семей — наличие среднедушевого дохода ниже двукратной величины прожиточного минимума.
Важно, что если заявитель уже получал пособие, то он может вновь подать заявление в течение трех месяцев до истечения одного года со дня принятия решения. Кстати, в 2024 деньги получили 6 754 малоимущие семьи и 17 212 многодетных семей.