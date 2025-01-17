Уфа активно готовится к Крещению

«Одна из иорданей — в Октябрьском районе — имеет сход в воду сразу с берега. Здесь водолазы поисково-спасательного отряда обследуют и очищают дно акватории, чтобы верующие во время обряда омовения не поранили ноги о стекло, коряги или крупный бытовой мусор», — проинформировали в ведомстве.