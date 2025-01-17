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Уфа активно готовится к Крещению

Уфа активно готовится к празднованию Крещения. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, подготавливаются площадки, распиливается лед, устанавливаются конструкции купелей.

Источник: УГЗ по Уфе

«Одна из иорданей — в Октябрьском районе — имеет сход в воду сразу с берега. Здесь водолазы поисково-спасательного отряда обследуют и очищают дно акватории, чтобы верующие во время обряда омовения не поранили ноги о стекло, коряги или крупный бытовой мусор», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, в Уфе будет организовано 6 купелей. На всех иорданях будут дежурить спасатели, медицинские работники, сотрудники полиции и центра общественной безопасности. Для комфорта верующих будут установлены обогреваемые палатки, точки питания, биотуалеты.