Уфа активно готовится к Крещению

«Одна из иорданей — в Октябрьском районе — имеет сход в воду сразу с берега. Здесь водолазы поисково-спасательного отряда обследуют и очищают дно акватории, чтобы верующие во время обряда омовения не поранили ноги о стекло, коряги или крупный бытовой мусор», — проинформировали в ведомстве.
Напомним, в Уфе будет организовано 6 купелей. На всех иорданях будут дежурить спасатели, медицинские работники, сотрудники полиции и центра общественной безопасности. Для комфорта верующих будут установлены обогреваемые палатки, точки питания, биотуалеты.