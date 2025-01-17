В нескольких районах Нижегородской области отменили крещенские купания

Проводить там Крещенские купания не будут из-за соображений безопасности. Из-за плюсовых температур на реках и озерах тает лед, от чего люди могут провалиться, выходя на него во время крещенского омовения. Также невозможно оборудовать и саму купель: толщина льда для этого должна составлять более 25 см, а на поверхности льда не должно быть воды.