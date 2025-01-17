В нескольких районах Нижегородской области отменили крещенские купания в 2025 году. Всему виной — аномально теплая погода.
Так, от организации купелей на Крещение в этом году отказались, как минимум, четыре муниципалитета. Это Балахнинский, Тонкинский, Шарангский и Краснобаковский округа.
Проводить там Крещенские купания не будут из-за соображений безопасности. Из-за плюсовых температур на реках и озерах тает лед, от чего люди могут провалиться, выходя на него во время крещенского омовения. Также невозможно оборудовать и саму купель: толщина льда для этого должна составлять более 25 см, а на поверхности льда не должно быть воды.
Напомним, что в Нижнем Новгороде крещенские купания состоятся несмотря на погоду. Чтобы они прошли безопасно, мэрия решила пересмотреть условия размещения самих купелей. Теперь заходить в воду нижегородцы будут с берега, и там же будут расположены и палатки для переодевания. Для омовения организовали в этом году шесть купелей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в ПИМУ рассказали, как вести себя в Крещенские купания, чтобы сохранить здоровье.