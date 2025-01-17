В Крыму пострадавших от мазута птиц выпустят во внутренние водоемы

«Стратегия, как поступать с птицей, определяется сегодня только ее состоянием. Если птица может плавать и вести себя так, как она ведет и охотится в природе, только тогда есть смысл выпускать. Но сейчас ей надо дать возможность восстановиться, пройти зимнюю линьку, и только после этого решать другие вопросы», — отметил специалист.