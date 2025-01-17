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Муж и жена сгорели заживо в доме в Славгородском районе

Тела пенсионеров нашли после пожара в жилом доме в Славгородском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Славгородском районе на пожаре в своем доме сгорели пожилые супруги, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в деревне Новая Каменка.

Днем в четверг, 16 января, поступило сообщение о сгоревшем в деревне доме. При осмотре места пепелища были обнаружены останки двух человек.

Тревогу забил друг пожилых супругов. Мужчина не смог к ним дозвониться, приехал в деревню, и увидел, что дом, в котором жили знакомые, сгорел дотла.

При пожаре погибли 89-летняя женщина и ее 75-летний муж.

Мужчина рассказал следователям, что накануне созванивался с пенсионерами. Мужчина сказал, что пьет вино, а его жена спит на печи.

Устанавливается причина возгоарния. В том числе, рассматривается версия неправильной эксплуатации печи.

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