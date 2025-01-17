Муж и жена сгорели заживо в доме в Славгородском районе

В Славгородском районе на пожаре в своем доме сгорели пожилые супруги, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в деревне Новая Каменка.
Днем в четверг, 16 января, поступило сообщение о сгоревшем в деревне доме. При осмотре места пепелища были обнаружены останки двух человек.
Тревогу забил друг пожилых супругов. Мужчина не смог к ним дозвониться, приехал в деревню, и увидел, что дом, в котором жили знакомые, сгорел дотла.
При пожаре погибли 89-летняя женщина и ее 75-летний муж.
Мужчина рассказал следователям, что накануне созванивался с пенсионерами. Мужчина сказал, что пьет вино, а его жена спит на печи.
Устанавливается причина возгоарния. В том числе, рассматривается версия неправильной эксплуатации печи.
А под Минском белорус купил самодельную печку и сжег гараж с двумя машинами в нем.