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Нижегородский трамвай № 2 пустят до площади Лядова

Движение от улицы Ошарской до площади возобновится со следующей недели.

Источник: РИА "Новости"

В 20-х числах января в Нижнем Новгороде трамвай № 2 вернут на участок улицы Белинского от Ошарской до остановки «Площадь Лядова». Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.

В итоге трамвай будет ходить от Черного пруда до площади Лядова. При этом в часы пик запустят маршрут № 18, который будет возить пассажиров от трамвайного депо № 1 по улицам Надежды Сусловой и Ошарской до Черного пруда.

Точную дату транспортных изменений сообщат позже.

Напомним, в Нижний Новгород доставят трехсекционный трамвай «МиНиН».