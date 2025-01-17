Нижегородский трамвай № 2 пустят до площади Лядова

В 20-х числах января в Нижнем Новгороде трамвай № 2 вернут на участок улицы Белинского от Ошарской до остановки «Площадь Лядова». Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.
В итоге трамвай будет ходить от Черного пруда до площади Лядова. При этом в часы пик запустят маршрут № 18, который будет возить пассажиров от трамвайного депо № 1 по улицам Надежды Сусловой и Ошарской до Черного пруда.
Точную дату транспортных изменений сообщат позже.
Напомним, в Нижний Новгород доставят трехсекционный трамвай «МиНиН».