Более миллиарда рублей помогли сохранить ростовчанам сотрудники банка

Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы обмана, но и банки ведут тщательную работу, направленную на защиту средств клиентов. Так, благодаря эффективной антифрод-системе и бдительности сотрудников банка в 2024 году Сбер помог ростовчанам уберечь от мошенников 1,2 млрд рублей.
Широко известна уловка мошенников, когда они под разными предлогами убеждают жертву перевести деньги на якобы «безопасный» счет. В Таганроге на такую схему чуть не попался пожилой мужчина, который пришел в офис банка, чтобы снять один миллион рублей наличными. Он ранее пытался перевести эти деньги онлайн, но банк заблокировал подозрительную транзакцию. Тогда пенсионер пришел в отделение, чтобы «получить деньги на покупку машины». При этом они были нужны срочно. Сотрудники офиса увидели беспокойство мужчины и заподозрили попытку мошенничества.
К разрешению ситуации подключились правоохранители и служба безопасности банка. Они выяснили, что мошенники начали названивать мужчине и представлялись членами одной из ветеранских организаций и сотрудниками силовых структур. Они по очереди убеждали таганрожца, что с его счета пытаются снять деньги. Пенсионера уговаривали перевести средства на якобы «безопасный» счет. Преступление удалось предотвратить, деньги клиента были сохранены.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, мошенники массово используют методы психологической манипуляции для реализации своих схем. Системы защиты в банке постоянно совершенствуются, чтобы не допустить их реализацию. Также сотрудники банка тесно сотрудничают с правоохранительными органами и владеют необходимыми знаниями, чтобы выявить признаки воздействия третьих лиц и помочь предотвратить хищения. Управляющий посоветовал всем быть бдительными и внимательными в разговорах с незнакомцами по телефону и сохранять критическое мышление.
В банке отмечают, что по итогам 2024 года им удалось помочь россиянам сохранить свыше 300 миллиардов рублей, при этом эффективность антифрод-системы банка достигла 99,8%.