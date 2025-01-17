Более миллиарда рублей помогли сохранить ростовчанам сотрудники банка

Широко известна уловка мошенников, когда они под разными предлогами убеждают жертву перевести деньги на якобы «безопасный» счет. В Таганроге на такую схему чуть не попался пожилой мужчина, который пришел в офис банка, чтобы снять один миллион рублей наличными. Он ранее пытался перевести эти деньги онлайн, но банк заблокировал подозрительную транзакцию. Тогда пенсионер пришел в отделение, чтобы «получить деньги на покупку машины». При этом они были нужны срочно. Сотрудники офиса увидели беспокойство мужчины и заподозрили попытку мошенничества.