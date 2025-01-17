Военные сборы запаса в 2025 году: кого призовут и что взять с собой

В 2025 году в России пройдут военные сборы, соответствующий указ 16 января подписал глава государства Владимир Путин. Традиционно о них объявляют в конце зимы или начале весны. В 2024 году указ был подписан 1 марта. На данный момент сроки сборов не обозначены, обычно мероприятия длятся не более двух месяцев. Какие документы и вещи взять с собой — разбирались «Известия».