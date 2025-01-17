Для воронежских автомобилистов снизят коэффициент по ОСАГО

Воронеж вошел в число 21 российской территории, где по коэффициенту ОСАГО приняли аналогичное решение. В 2024 году там оформили около 6 млн классических полисов (без учета краткосрочных). Их средняя стоимость была на 17,1% выше среднероссийской. Анализ статистики выплат по этим полисам показал возможность снижения коэффициента. Что и было сделано.