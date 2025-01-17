Для воронежских автомобилистов снизят коэффициент по ОСАГО

Для воронежских автомобилистов с 27 января 2025 года снизят коэффициент по ОСАГО на 3,6% — с 1,4 до 1,35. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Воронеж вошел в число 21 российской территории, где по коэффициенту ОСАГО приняли аналогичное решение. В 2024 году там оформили около 6 млн классических полисов (без учета краткосрочных). Их средняя стоимость была на 17,1% выше среднероссийской. Анализ статистики выплат по этим полисам показал возможность снижения коэффициента. Что и было сделано.
В отделении Банка России сообщили, что в 2024 году жители Воронежской области оформили около 327 тыс. классических полисов ОСАГО. Средняя стоимость страховки составила 8,7 тыс. рублей.