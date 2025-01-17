Казахстанцы по-новому будут записываться на экзамен для получения водительских прав

«Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение “ЦОН”. Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков.
Для обеспечения безопасности все пользователи мобильного приложения «ЦОН» проходят двухфакторную аутентификацию: сначала — биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414.
После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку «Запись на экзамен по теории» или «Запись на экзамен по практике». Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан«, — говорится в сообщении НАО “ГК “Правительство для граждан”.
Отмечается, что для записи на экзамен через приложение «ЦОН» необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.
Данный сервис также будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что призвано значительно повысит удобство и своевременность получения информации.