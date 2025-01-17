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Казахстанцы по-новому будут записываться на экзамен для получения водительских прав

Запись на экзамены для получения водительского удостоверения казахстанцам доступно теперь только через приложение «ЦОН», передает NUR.KZ со ссылкой на «Правительство для граждан».

Источник: Госкорпорация "Правительство для граждан"

«Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение “ЦОН”. Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков.

Для обеспечения безопасности все пользователи мобильного приложения «ЦОН» проходят двухфакторную аутентификацию: сначала — биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414.

После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку «Запись на экзамен по теории» или «Запись на экзамен по практике». Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан«, — говорится в сообщении НАО “ГК “Правительство для граждан”.

Отмечается, что для записи на экзамен через приложение «ЦОН» необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.

Данный сервис также будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что призвано значительно повысит удобство и своевременность получения информации.