Казахстанцы по-новому будут записываться на экзамен для получения водительских прав

После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку «Запись на экзамен по теории» или «Запись на экзамен по практике». Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан«, — говорится в сообщении НАО “ГК “Правительство для граждан”.