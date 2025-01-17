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В Башкирии 34-летний отец задолжал детям 1,7 млн рублей алиментов

Мужчина объявлен в розыск.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 34-летнего жителя деревни Максим Горький Архангельского района Ахтяма Б. Как рассказали в ГУ ФССП по РБ, мужчина задолжал своим детям 1,7 млн рублей алиментов.

Сельчанин не исполняет свои родительские обязанности и скрывается от приставов долгое время, из-за чего был объявлен в розыск.

УФССП по РБ просит обладающих какой-либо информацией позвонить по телефонам: 8 (34774) 2−11−71, 8 (347) 273−56−40.

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