В Башкирии 34-летний отец задолжал детям 1,7 млн рублей алиментов

В Башкирии разыскивают 34-летнего жителя деревни Максим Горький Архангельского района Ахтяма Б. Как рассказали в ГУ ФССП по РБ, мужчина задолжал своим детям 1,7 млн рублей алиментов.
Сельчанин не исполняет свои родительские обязанности и скрывается от приставов долгое время, из-за чего был объявлен в розыск.
УФССП по РБ просит обладающих какой-либо информацией позвонить по телефонам: 8 (34774) 2−11−71, 8 (347) 273−56−40.
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