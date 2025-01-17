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Появилась программа празднования крещения в Иркутске 19 января

В Иркутске опубликовали программу празднования Крещения Господня, которое состоится в воскресенье, 19 января.

Источник: Аргументы и факты

В 10:00 начнётся крестный ход, который пройдёт от Александро-Невского храма до ледового городка на заливе Якоби. После его завершения митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан проведёт молебен и освятит воду.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, единственным официально разрешённым местом для купания станет иордань на заливе Якоби. Посетить её можно будет 19 января с 10:30 до полуночи. Всё это время на месте будут присутствовать священнослужители.

Вечером 18 января и утром 19 января во всех православных храмах Иркутска будут проходить праздничные литургии. Ознакомиться с адресами церквей можно по ссылке. На территории храмов можно будет также набрать освящённую воду.

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