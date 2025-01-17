Появилась программа празднования крещения в Иркутске 19 января

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, единственным официально разрешённым местом для купания станет иордань на заливе Якоби. Посетить её можно будет 19 января с 10:30 до полуночи. Всё это время на месте будут присутствовать священнослужители.