Появилась программа празднования крещения в Иркутске 19 января

В 10:00 начнётся крестный ход, который пройдёт от Александро-Невского храма до ледового городка на заливе Якоби. После его завершения митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан проведёт молебен и освятит воду.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, единственным официально разрешённым местом для купания станет иордань на заливе Якоби. Посетить её можно будет 19 января с 10:30 до полуночи. Всё это время на месте будут присутствовать священнослужители.
Вечером 18 января и утром 19 января во всех православных храмах Иркутска будут проходить праздничные литургии. Ознакомиться с адресами церквей можно по ссылке. На территории храмов можно будет также набрать освящённую воду.