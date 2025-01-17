10 тыс. квартир и домов без газа: полиция Алматы начала расследование

Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка по данному факту. По результатам будут приняты административные меры по допущенным нарушениям и выдано предписание на их устранение. Расходы, связанные с устранением последствий нарушения, будут возложены на виновное лицо", — добавили в акимате Алматы.