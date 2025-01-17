10 тыс. квартир и домов без газа: полиция Алматы начала расследование

По данным акимата, в Турксибском районе Алматы восстановлен подземный газопровод, из-за повреждения на котором свыше 10 тыс. абонентов остались без газа.
"Частные лица, без согласования с городскими службами, ночью проводили работы по проколу асфальта и повредили газовую трубу. Из-за непрофессиональных и безответственных действий была приостановлена работа нескольких котельных.
К ремонтно-восстановительным работам привлечены 150 рабочих и 6 единиц техники АО «QazaqGaz Aimaq». Для бесперебойного теплоснабжения части потребителей работа котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ» вынужденно переведена на резервное топливо — мазут", — рассказали в акимате.
Также сообщается, что повреждение на газопроводе устранено, но газ потребители получат после опрессовки системы.
«Специалисты проведут опрессовку системы, после чего, для обеспечения безопасности потребителей будет производиться подомовой обход и поэтапное подключение газоснабжения. Просим жителей соблюдать технику безопасности и воздержаться от самостоятельного подключения», — сказано в сообщении.
По данным акимата, газопровод был поврежден из-за самовольной прокладки канализационных труб к одному из заведений. В пресс-службе заявили, что собственник кафе и подрядная организация не получали необходимого разрешения городских коммунальных служб.
"Управлением полиции Турксибского района начато расследование для привлечения к ответственности виновных лиц в рамках действующего законодательства.
Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка по данному факту. По результатам будут приняты административные меры по допущенным нарушениям и выдано предписание на их устранение. Расходы, связанные с устранением последствий нарушения, будут возложены на виновное лицо", — добавили в акимате Алматы.