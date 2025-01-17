Получены самые детальные инфракрасные снимки выброса черной дыры

ТАСС, 17 января. Исследователи из Германии и США получили самые детальные инфракрасные фотографии выброса сверхмассивной черной дыры в центре галактики NGC 1068, для чего исследователи впервые успешно применили оптический интерферометр, объединивший мощности двух «половин» телескопа LBT. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (UArizona).
«Выбросы черной дыры в центре галактики NGC 1068 отличаются особенно высокой яркостью, из-за чего они стали идеальной мишенью для проверки работы нашего нового метода наблюдений. Полученные нами снимки представляют собой пока самые четкие фотографии активного ядра галактики. Схожим образом можно получать изображения любых других астрономических объектов», — пояснил научный сотрудник UArizona Джейкоб Исбелл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, большинство существующих наземных и космических оптических и инфракрасных телескопов не обладают достаточной чувствительностью и разрешающей способностью для того, чтобы получать четкие изображения выбросов черных дыр подобно тому, как это делают радиоинтерферометры. Они представляют собой «виртуальные» радиотарелки, объединяющие мощности нескольких радиотелескопов из разных регионов мира.
Недавно исследователи разработали подход, позволяющий осуществлять аналогичные наблюдения при помощи инфракрасных телескопов, и использовали его для получения пока самых четких изображений выбросов вулканов на поверхности Ио, луны Юпитера, при помощи телескопа LBT. Данный успех натолкнул ученых на мысль, что схожим образом можно наблюдать и за выбросами сверхмассивных черных дыр.
Руководствуясь этой идеей, исследователи проследили за сверхмассивной черной дырой в центре близкой к нам галактики NGC 1068, расположенной в созвездии Кита на расстоянии в 47 млн световых лет от Млечного Пути. Полученные при помощи методов оптической интерферометрии снимки впервые позволили астрономам увидеть то, как устроены ближайшие окрестности выброса черной дыры.
В частности, ученым удалось изучить как свет «отталкивает» пыль в центральных регионах NGC 1068, а также проследить за тем, как частицы высоких энергий и электромагнитное излучение разогревают облака газа и пыли в других регионах этой близлежащей галактики. В прошлом ученые не могли рассмотреть эти феномены из-за низкого разрешения телескопов, однако сейчас это стало возможным, подытожил Исбелл.