Получены самые детальные инфракрасные снимки выброса черной дыры

В частности, ученым удалось изучить как свет «отталкивает» пыль в центральных регионах NGC 1068, а также проследить за тем, как частицы высоких энергий и электромагнитное излучение разогревают облака газа и пыли в других регионах этой близлежащей галактики. В прошлом ученые не могли рассмотреть эти феномены из-за низкого разрешения телескопов, однако сейчас это стало возможным, подытожил Исбелл.