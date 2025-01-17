Полиция и спасатели Молдовы не получили зарплату за декабрь и обещанные властями премии: Что происходит

11 инспекторатов полиции Молдовы всё ещё не получили декабрьскую зарплату и обещанные премии к профессиональному дню.
Среди остающихся без денег значится Служба информационных технологий, Генеральный инспекторат полиции (том числе, полиция Кишинёва), Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций.
Более того, ни один полицейский в стране не получил обещанной премии по случаю профессионального дня.
Что-то нехорошее происходит — ведь без жалованья осталась не только полиция — и версия, что просто плохо работает онлайн-программа казначейства, уже не кажется убедительной.