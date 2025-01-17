Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция и спасатели Молдовы не получили зарплату за декабрь и обещанные властями премии: Что происходит

Без денег остались 11 инспекторатов полиции страны.

Источник: Комсомольская правда

11 инспекторатов полиции Молдовы всё ещё не получили декабрьскую зарплату и обещанные премии к профессиональному дню.

Среди остающихся без денег значится Служба информационных технологий, Генеральный инспекторат полиции (том числе, полиция Кишинёва), Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций.

Более того, ни один полицейский в стране не получил обещанной премии по случаю профессионального дня.

Что-то нехорошее происходит — ведь без жалованья осталась не только полиция — и версия, что просто плохо работает онлайн-программа казначейства, уже не кажется убедительной.

экономика
занятость