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Власти Ростова прокомментировали обрушение облицовки фасада дома Налбандова

Ситуацию с фасадом старинного дома объяснили в администрации Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Дом Налбандова в Ростове-на-Дону, у которого вчера обрушилась облицовка фасада, не является объектом культурного значения. Аварийным он также не числился, сообщили городские власти.

— В 2016 году дом исключили из программы капремонта, так как он имеет признаки блокированного типа застройки. Памятником ОКН регионального или федерального значения не является. Муниципального фонда в нем нет, — рассказали в ростовской администрации.

К этому моменту, по данным мэрии, фрагменты облицовки и части кирпичей уже убрали с аллеи. Участок обещают огородить. Напомним, речь идет о доме 1870 года постройки на 18-й Линии, 6. Его стены сделаны из кирпича, а перекрытия — из дерева.