Власти Ростова прокомментировали обрушение облицовки фасада дома Налбандова

К этому моменту, по данным мэрии, фрагменты облицовки и части кирпичей уже убрали с аллеи. Участок обещают огородить. Напомним, речь идет о доме 1870 года постройки на 18-й Линии, 6. Его стены сделаны из кирпича, а перекрытия — из дерева.