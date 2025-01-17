В Севастополе приостановили работу волонтеров по уборке мазута

«В связи с ухудшением погодных условий работа волонтеров приостановлена. Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя. Специалисты работают в районе “Нашего паруса”, — проинформировал глава региона.
Он отметил, что за все время работ было вывезено более 170 тонн загрязненного мазутом грунта. В районе «Серебряного бриза» в Каче работы полностью завершены, весь загрязненный грунт собран и вывезен.
По словам Развожаева, в Севастополе работает единый чат волонтеров по взаимопомощи. Здесь можно записаться на работы по уборке берега, выяснить, как бесплатно получить средства защиты, и узнать всю необходимую информацию.
Ранее на совещании федерального оперативного штаба по ликвидации последствий экологического бедствия с участием главы МЧС России Александра Куренкова сообщалось, что в Севастополе обследовано и очищено 165 километров береговой линии. Более 160 километров побережья разбиты на квадраты, где идет постоянное обследование, а где необходимо — уборка.