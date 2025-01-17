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В Севастополе приостановили работу волонтеров по уборке мазута

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном прекращении работ по уборке территории побережья Черного моря от скопившегося мазута. Решение принято в связи с погодными условиями.

Источник: Российская газета

«В связи с ухудшением погодных условий работа волонтеров приостановлена. Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя. Специалисты работают в районе “Нашего паруса”, — проинформировал глава региона.

Он отметил, что за все время работ было вывезено более 170 тонн загрязненного мазутом грунта. В районе «Серебряного бриза» в Каче работы полностью завершены, весь загрязненный грунт собран и вывезен.

По словам Развожаева, в Севастополе работает единый чат волонтеров по взаимопомощи. Здесь можно записаться на работы по уборке берега, выяснить, как бесплатно получить средства защиты, и узнать всю необходимую информацию.

Ранее на совещании федерального оперативного штаба по ликвидации последствий экологического бедствия с участием главы МЧС России Александра Куренкова сообщалось, что в Севастополе обследовано и очищено 165 километров береговой линии. Более 160 километров побережья разбиты на квадраты, где идет постоянное обследование, а где необходимо — уборка.

экология