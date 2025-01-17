Жителям улицы в центре Воронежа на 4 часа отключат воду

20 января в Воронеже на улице III Интернационала на четыре часа отключат воду. О плановых работах предупредил водоканал. В доме № 5 коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 100 мм. Поэтому с 10.00 до 14.00 ограничат холодное водоснабжение жителям нечетной стороны улицы — в домах ул. III Интернационала, 1−15. На это время необходимо запастись водой.
— После отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Когда трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, они покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — отметили в РВК-Воронеж.