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Жителям улицы в центре Воронежа на 4 часа отключат воду

Коммунальщики предупредили о плановом ремонте.

Источник: Комсомольская правда

20 января в Воронеже на улице III Интернационала на четыре часа отключат воду. О плановых работах предупредил водоканал. В доме № 5 коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 100 мм. Поэтому с 10.00 до 14.00 ограничат холодное водоснабжение жителям нечетной стороны улицы — в домах ул. III Интернационала, 1−15. На это время необходимо запастись водой.

— После отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Когда трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, они покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — отметили в РВК-Воронеж.

ЖКХ