В Омск поступила новая всесезонная дорожная техника

Добавим, что всего в 2025 году планировалось приобрести 53 машины. Сейчас техника проходит регистрацию в Госавтоинспекции и вскоре приступит к очистке улиц. Техника будет привлекаться не только для уборки снега, но и для проведения ремонтных работ и обслуживания светофоров.