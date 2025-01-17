В Омск поступила новая всесезонная дорожная техника

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о крупной закупке дорожной техники для уборки улиц. 43 единицы спецмашин уже поступили в распоряжение городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
На закупку дорогостоящей техники российского и белорусского производства было направлено 260 миллионов рублей. На улицы Омска в разные сезоны будут выходить новые погрузчики, самосвалы, асфальтоукладочная техника, гидроподьемники, шнекоротеры и другая техника, которая потребуется для уборки дорог.
Добавим, что всего в 2025 году планировалось приобрести 53 машины. Сейчас техника проходит регистрацию в Госавтоинспекции и вскоре приступит к очистке улиц. Техника будет привлекаться не только для уборки снега, но и для проведения ремонтных работ и обслуживания светофоров.