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В Омск поступила новая всесезонная дорожная техника

Парк городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска пополнился на 43 машины.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о крупной закупке дорожной техники для уборки улиц. 43 единицы спецмашин уже поступили в распоряжение городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

На закупку дорогостоящей техники российского и белорусского производства было направлено 260 миллионов рублей. На улицы Омска в разные сезоны будут выходить новые погрузчики, самосвалы, асфальтоукладочная техника, гидроподьемники, шнекоротеры и другая техника, которая потребуется для уборки дорог.

Добавим, что всего в 2025 году планировалось приобрести 53 машины. Сейчас техника проходит регистрацию в Госавтоинспекции и вскоре приступит к очистке улиц. Техника будет привлекаться не только для уборки снега, но и для проведения ремонтных работ и обслуживания светофоров.