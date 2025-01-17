Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый Херсонес закроют для посетителей на один день

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» не будет работать 20 января.

Источник: музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»

Посещение объектов музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» будет ограничено в связи с проведением на его территории технического дня, предупредили в пресс-службе комплекса.

Проведение работ запланировано на понедельник, 20 января. В этот день комплекс и все его объекты будут закрыты для посещения.

Напомним, что 18 и 19 января в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря можно будет совершить крещенское омовение. Православные верующие получат возможность погрузиться в воды реки Героон, где когда-то принял крещение великий князь Владимир.