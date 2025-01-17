Новый Херсонес закроют для посетителей на один день

Посещение объектов музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» будет ограничено в связи с проведением на его территории технического дня, предупредили в пресс-службе комплекса.
Проведение работ запланировано на понедельник, 20 января. В этот день комплекс и все его объекты будут закрыты для посещения.
Напомним, что 18 и 19 января в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря можно будет совершить крещенское омовение. Православные верующие получат возможность погрузиться в воды реки Героон, где когда-то принял крещение великий князь Владимир.