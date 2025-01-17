Концерт Полины Гагариной перенесли в Иркутске на 23 мая 2025

Перенос концерта Полины Гагариной в Иркутске 2025 запланировали на 23 мая 19:00. Напомним, ранее мероприятие должны были провести 28 сентября 2024. Однако в конце августа перенесли на неопределенный срок, сейчас это случилось вновь. С чем это связано — пока неизвестно.