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Концерт Полины Гагариной перенесли в Иркутске на 23 мая 2025

Билеты, купленные ранее, остаются действительны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Перенос концерта Полины Гагариной в Иркутске 2025 запланировали на 23 мая 19:00. Напомним, ранее мероприятие должны были провести 28 сентября 2024. Однако в конце августа перенесли на неопределенный срок, сейчас это случилось вновь. С чем это связано — пока неизвестно.

Перенос концерта Полины Гагариной в Иркутске 2025.

О происходящем КП-Иркутск узнала от сибиряков, которые уже успели купить билеты. Только вот 17 января они получили неожиданное сообщение, которому вовсе не обрадовались.

— Уведомляем вас об изменениях в расписании мероприятий. Концерт, запланированный 28 февраля 2025 на площадке Ледовый дворец Айсберг, перенесен.

Важно, что купленные ранее билеты остаются действительны. Если вдруг жители и гости города не готовы ждать столько времени или их планы изменились, то билеты можно сдать, а потраченные деньги вернуть обратно.

Кстати, свободные места все еще есть. За проход на мероприятие придется отдать от 1 700 до 10 000 рублей. Вот что говорят про перенос концерта Полины Гагариной в Иркутске 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школе Иркутска установили мемориал в память о девушке, которую сбил автобус.

музыка