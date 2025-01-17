Концерт Полины Гагариной перенесли в Иркутске на 23 мая 2025

Перенос концерта Полины Гагариной в Иркутске 2025 запланировали на 23 мая 19:00. Напомним, ранее мероприятие должны были провести 28 сентября 2024. Однако в конце августа перенесли на неопределенный срок, сейчас это случилось вновь. С чем это связано — пока неизвестно.
Перенос концерта Полины Гагариной в Иркутске 2025.
О происходящем КП-Иркутск узнала от сибиряков, которые уже успели купить билеты. Только вот 17 января они получили неожиданное сообщение, которому вовсе не обрадовались.
— Уведомляем вас об изменениях в расписании мероприятий. Концерт, запланированный 28 февраля 2025 на площадке Ледовый дворец Айсберг, перенесен.
Важно, что купленные ранее билеты остаются действительны. Если вдруг жители и гости города не готовы ждать столько времени или их планы изменились, то билеты можно сдать, а потраченные деньги вернуть обратно.
Кстати, свободные места все еще есть. За проход на мероприятие придется отдать от 1 700 до 10 000 рублей. Вот что говорят про перенос концерта Полины Гагариной в Иркутске 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школе Иркутска установили мемориал в память о девушке, которую сбил автобус.