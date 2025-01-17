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Печка и символы года: в УФСИН определили победителей конкурса снежных фигур

В Омске определили лучшего снежного скульптора среди заключенных.

Источник: Комсомольская правда

В УФСИН подвели итоги конкурса на лучшее оформление территории к новогодним праздникам. Заключенные воспользовались возможностью создать по-настоящему уникальные шедевры из снега. Всего было создано несколько десятков работ.

Заключенные использовали не только новогоднюю тематику, но и изображали героев мультфильмов из детства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Так одну из омских колоний украсила чудо-печка из сказки «Гуси-лебеди», были также снежные копии таких мультяшных героев, как Мамонтенок и Щелкунчик.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Комиссия под руководством заместителя начальника УФСИН России по Омской области Владимира Пушкарева определила лучшие учреждения, в которых более творчески подошли к оформлению территории. Первое место заняло лечебно-исправительное учреждение № 2, второе место — исправительная колония № 7, а третье — исправительная колония № 3. Работы оценивались по художественной ценности, актуальности темы, оригинальности и уровню исполнения.

Победителей наградили дипломами соответствующих степеней. В настоящее время осужденные уже начали подготовку к следующему конкурсу, который будет посвящен Дню защитника Отечества.