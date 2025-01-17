Печка и символы года: в УФСИН определили победителей конкурса снежных фигур

Комиссия под руководством заместителя начальника УФСИН России по Омской области Владимира Пушкарева определила лучшие учреждения, в которых более творчески подошли к оформлению территории. Первое место заняло лечебно-исправительное учреждение № 2, второе место — исправительная колония № 7, а третье — исправительная колония № 3. Работы оценивались по художественной ценности, актуальности темы, оригинальности и уровню исполнения.