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Жителям Ростовской области рассказали о профилактике метапневмовируса

Методы профилактики метапневмовируса перечислили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Защититься от метапнемновируса жителям Ростовской области поможет профилактика заболевания. Она такая же как и других респираторных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, рассказали в Роспотребнадзоре.

Всем советуют регулярно и тщательно мыть руки после улицы, а также перед едой. В помещениях нужно периодически делать уборку и дезинфекцию поверхностей. Кроме того, лучше избегать тесных контактов с заболевшими людьми.

Симптомы метапневмовируса: кашель, насморк, трудности с дыханием, одышка, слабость и головная боль, температура.

Специалисты отмечают, что специфического лечения от этого вида инфекции не существует, но при появлении первых признаков заболевания все равно следует как можно скорее обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что вирусу больше всего подвержены дети до 14 лет. Также в группе риска находятся пожилые мужчины и женщины, люди с ослабленным иммунитетом.