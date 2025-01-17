Жителям Ростовской области рассказали о профилактике метапневмовируса

Защититься от метапнемновируса жителям Ростовской области поможет профилактика заболевания. Она такая же как и других респираторных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, рассказали в Роспотребнадзоре.
Всем советуют регулярно и тщательно мыть руки после улицы, а также перед едой. В помещениях нужно периодически делать уборку и дезинфекцию поверхностей. Кроме того, лучше избегать тесных контактов с заболевшими людьми.
Симптомы метапневмовируса: кашель, насморк, трудности с дыханием, одышка, слабость и головная боль, температура.
Специалисты отмечают, что специфического лечения от этого вида инфекции не существует, но при появлении первых признаков заболевания все равно следует как можно скорее обратиться к врачу.
Ранее сообщалось, что вирусу больше всего подвержены дети до 14 лет. Также в группе риска находятся пожилые мужчины и женщины, люди с ослабленным иммунитетом.