Власти: открытие кирхи в Славске могут перенести на начало 2026 года

«Крышу они уже перекрыли, — заметил Кондратов. — Сейчас идёт внутренняя отделка. К концу года работы должны завершить, но это предварительно. Вы же сами знаете, как такие объекты открываются. Полноценный ввод в эксплуатацию и торжественное открытие мы планируем в начале следующего года. Орган же ещё нужно смонтировать. С подрядчиком проблем нет — они профессионалы в этом деле».