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Целый Саратов гостей: какие выставки очаровали посетителей в калининградских музеях

В трёх главных культурных учреждениях города за год побывали 870 тысяч человек.

Источник: архив «Клопс»

Подсчитать все музеи Калининграда — занятие непростое, но больше всего на слуху у туристов и местных жителей три организации. Суммарно за прошлый год их посетили более 870 тысяч человек, что сравнимо с населением большого города, например, Саратова. «Клопс» выяснил, где любят бывать гости и какие выставки понравились им больше всего.

Калининградский областной историко-художественный музей.

Калининградский областной историко-художественный музей и его филиалы — «Бункер», «Форт № 5» и Литературный музей в посёлке Чистые Пруды — посетили примерно 424 тысячи человек. Это на пять тысяч больше, чем годом ранее.

Наиболее популярные проекты КОИХМ:

  • Акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств»,
  • Выставка «В красном тереме» 6+,
  • Выставка «Игра смыслов» 12+,
  • Выставка «Мамино платье» 6+,
  • Выставка «1812−1814 гг. Победный путь русской армии от Москвы до Парижа» 6+.

В пресс-службе отметили, что гости музея активно интересуются экскурсиями по трёхмерной панораме «Кёнигсберг-45. Последний штурм», а также залу природы.

Калининградский областной музей изобразительных искусств.

В 2024-м Калининградский областной музей изобразительных искусств принял более 132 тысяч посетителей — на 12 тысяч человек больше, чем в годом ранее.

Среди временных выставок наибольшим спросом пользовались проекты «Пушкинская эпоха в произведениях Василия Тропинина и художников его времени»0+, «Укиё-э — картины изменчивого мира»0+, «Рембрандт. Голландский гений торжествующего света»0+ и «Щелкунчик и другие новогодние истории» 0+.

Калининградцы и гости города не обделают вниманием и постоянные экспозиции: «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем»0+, «Город Гофмана. Тайны двух миров»0+ и «Элий Белютин. Формула времени» 0+.

Калининградский областной музей янтаря.

Экспозиции и выставки Музея янтаря в минувшем году посетили почти 315 тысяч человек. Пресс-служба учреждения фиксирует рост на 5,9% в сравнении с 2023-м.

Сотрудники музея провели для гостей более 15 тысяч экскурсий. Состоялись все запланированные выставки — их было 56 штук.

«В начале года у нас был успешный проект: выставка “Роскошь и блеск. Янтарь в искусстве ар-деко 1920−1930-х г. г.”0+. Было несколько выставок из фондов, которые активно комментировали наши посетители. Например, “Её величество брошь”0+ из собрания музея», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, посетителям запомнилась «творчески насыщенная» выставка «Янтарная поэтика: эксперименты в камне» 0+, на которой можно было увидеть произведения, созданные в петербургской студии Анастасии Никифоровой.

выставки и музеи