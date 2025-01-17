Целый Саратов гостей: какие выставки очаровали посетителей в калининградских музеях

Подсчитать все музеи Калининграда — занятие непростое, но больше всего на слуху у туристов и местных жителей три организации. Суммарно за прошлый год их посетили более 870 тысяч человек, что сравнимо с населением большого города, например, Саратова. «Клопс» выяснил, где любят бывать гости и какие выставки понравились им больше всего.