Целый Саратов гостей: какие выставки очаровали посетителей в калининградских музеях

Подсчитать все музеи Калининграда — занятие непростое, но больше всего на слуху у туристов и местных жителей три организации. Суммарно за прошлый год их посетили более 870 тысяч человек, что сравнимо с населением большого города, например, Саратова. «Клопс» выяснил, где любят бывать гости и какие выставки понравились им больше всего.
Калининградский областной историко-художественный музей.
Калининградский областной историко-художественный музей и его филиалы — «Бункер», «Форт № 5» и Литературный музей в посёлке Чистые Пруды — посетили примерно 424 тысячи человек. Это на пять тысяч больше, чем годом ранее.
Наиболее популярные проекты КОИХМ:
- Акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств»,
- Выставка «В красном тереме» 6+,
- Выставка «Игра смыслов» 12+,
- Выставка «Мамино платье» 6+,
- Выставка «1812−1814 гг. Победный путь русской армии от Москвы до Парижа» 6+.
В пресс-службе отметили, что гости музея активно интересуются экскурсиями по трёхмерной панораме «Кёнигсберг-45. Последний штурм», а также залу природы.
Калининградский областной музей изобразительных искусств.
В 2024-м Калининградский областной музей изобразительных искусств принял более 132 тысяч посетителей — на 12 тысяч человек больше, чем в годом ранее.
Среди временных выставок наибольшим спросом пользовались проекты «Пушкинская эпоха в произведениях Василия Тропинина и художников его времени»0+, «Укиё-э — картины изменчивого мира»0+, «Рембрандт. Голландский гений торжествующего света»0+ и «Щелкунчик и другие новогодние истории» 0+.
Калининградцы и гости города не обделают вниманием и постоянные экспозиции: «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем»0+, «Город Гофмана. Тайны двух миров»0+ и «Элий Белютин. Формула времени» 0+.
Калининградский областной музей янтаря.
Экспозиции и выставки Музея янтаря в минувшем году посетили почти 315 тысяч человек. Пресс-служба учреждения фиксирует рост на 5,9% в сравнении с 2023-м.
Сотрудники музея провели для гостей более 15 тысяч экскурсий. Состоялись все запланированные выставки — их было 56 штук.
«В начале года у нас был успешный проект: выставка “Роскошь и блеск. Янтарь в искусстве ар-деко 1920−1930-х г. г.”0+. Было несколько выставок из фондов, которые активно комментировали наши посетители. Например, “Её величество брошь”0+ из собрания музея», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, посетителям запомнилась «творчески насыщенная» выставка «Янтарная поэтика: эксперименты в камне» 0+, на которой можно было увидеть произведения, созданные в петербургской студии Анастасии Никифоровой.