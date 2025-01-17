В Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза

«Просто проверяют, понимает ли он (сдающий — ред.) русский язык. Задания не экстремально сложные. Например такое: “если сегодня пятница, то завтра будет: а) понедельник; б) воскресенье; в) суббота?”. Бывает регулярно, что не угадывают. Или же представлены три флага, из них надо указать флаг Российской Федерации. Навскидку не скажу, но не удивлюсь, если тоже не угадывали», — рассказал проректор вуза.