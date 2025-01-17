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В Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости Крым. В Крыму с момента вступления новых правил сдачи экзаменов на знание мигрантами русского языка, истории и законодательства России протестирован 301 человек, из них каждый пятый не смог сдать тесты с первого раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал проректор по цифровой трансформации Крымского федерального университета им. В. Вернадского Александр Рыбась.

Источник: РИА "Новости"

«С момента начала сдачи экзаменов мы загрузили во всероссийскую информационную систему данные о 301 факте сдачи экзаменов. Порядка 20% людей не сдали. В свою очередь из этого количества шесть человек сдавали экзамен повторно и успешно его сдали, получив соответствующие сертификаты».

сказал Рыбась

По его словам, львиная доля мигрантов, сдающих в Крыму тесты, хотят оформить трудовой патент. Количество людей, сдававших экзамены на разрешение на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), составляет около 3%. Прием экзаменов на получение патентов проводится практически каждый день, отметил проректор КФУ.

Он также рассказал, как проходит процедура сдачи тестов. Так, за каждым претендентом все время наблюдают две-три видеокамеры. Для каждого генерируется индивидуальное задание нужного уровня. После окончания экзамена специалисты просматривают все записи на предмет нарушений. Например, на прошлой неделе в получении сертификата было отказано одному мигранту, который, как выяснилось при просмотре записи с камер, воспользовался мобильным телефоном.

Экзамены различаются в зависимости от цели, ради которой они сдаются. Для получения патента, по словам Рыбася, необходимо сдать простой тест из 20 заданий. Однако далеко не все с ними успешно справляются.

«Просто проверяют, понимает ли он (сдающий — ред.) русский язык. Задания не экстремально сложные. Например такое: “если сегодня пятница, то завтра будет: а) понедельник; б) воскресенье; в) суббота?”. Бывает регулярно, что не угадывают. Или же представлены три флага, из них надо указать флаг Российской Федерации. Навскидку не скажу, но не удивлюсь, если тоже не угадывали», — рассказал проректор вуза.

На тестах для получения РВП и ВНЖ уже обязательно присутствие преподавателя. Вторая часть экзамена — устное общение претендента и преподавателя — тоже записывается на видео, и система его тоже оценивает.

После сдачи экзаменов специалисты верифицируют саму систему на предмет того, верно ли были заданы вопросы и верно ли приняты ответы.

Услуги по сдаче экзаменов платные: на трудовой патент — 3900 рублей, на ВНЖ и РВП — 5900 рублей.

С 10 декабря 2024 года вступили в силу одобренные Государственной думой РФ новые правила сдачи экзаменов для мигрантов на знание русского языка, истории и законодательства России. Экзамены проводят только государственные учреждения из утвержденного правительством перечня. В Крыму таким оператором является Крымский федеральный университет.