В Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза

«С момента начала сдачи экзаменов мы загрузили во всероссийскую информационную систему данные о 301 факте сдачи экзаменов. Порядка 20% людей не сдали. В свою очередь из этого количества шесть человек сдавали экзамен повторно и успешно его сдали, получив соответствующие сертификаты».
По его словам, львиная доля мигрантов, сдающих в Крыму тесты, хотят оформить трудовой патент. Количество людей, сдававших экзамены на разрешение на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), составляет около 3%. Прием экзаменов на получение патентов проводится практически каждый день, отметил проректор КФУ.
Он также рассказал, как проходит процедура сдачи тестов. Так, за каждым претендентом все время наблюдают две-три видеокамеры. Для каждого генерируется индивидуальное задание нужного уровня. После окончания экзамена специалисты просматривают все записи на предмет нарушений. Например, на прошлой неделе в получении сертификата было отказано одному мигранту, который, как выяснилось при просмотре записи с камер, воспользовался мобильным телефоном.
Экзамены различаются в зависимости от цели, ради которой они сдаются. Для получения патента, по словам Рыбася, необходимо сдать простой тест из 20 заданий. Однако далеко не все с ними успешно справляются.
«Просто проверяют, понимает ли он (сдающий — ред.) русский язык. Задания не экстремально сложные. Например такое: “если сегодня пятница, то завтра будет: а) понедельник; б) воскресенье; в) суббота?”. Бывает регулярно, что не угадывают. Или же представлены три флага, из них надо указать флаг Российской Федерации. Навскидку не скажу, но не удивлюсь, если тоже не угадывали», — рассказал проректор вуза.
На тестах для получения РВП и ВНЖ уже обязательно присутствие преподавателя. Вторая часть экзамена — устное общение претендента и преподавателя — тоже записывается на видео, и система его тоже оценивает.
После сдачи экзаменов специалисты верифицируют саму систему на предмет того, верно ли были заданы вопросы и верно ли приняты ответы.
Услуги по сдаче экзаменов платные: на трудовой патент — 3900 рублей, на ВНЖ и РВП — 5900 рублей.
С 10 декабря 2024 года вступили в силу одобренные Государственной думой РФ новые правила сдачи экзаменов для мигрантов на знание русского языка, истории и законодательства России. Экзамены проводят только государственные учреждения из утвержденного правительством перечня. В Крыму таким оператором является Крымский федеральный университет.