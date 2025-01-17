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Омская область увеличила налоговые поступления на 10,3% в 2024 году

Официальной статистикой поделились в УФНС России по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Управления Федеральной налоговой службы России по Омской области, в 2024 году в консолидированный бюджет области поступило 131,7 млрд рублей налогов и сборов. Это на 12,3 млрд рублей (10,3%) больше, чем в 2023 году.

Областной бюджет получил 80,2% этих доходов, бюджет Омска — 11,7%, а муниципальные районы и округа — 8,1%. Доля бюджета Омска за год выросла на треть.

Крупнейшим источником доходов стал налог на доходы физических лиц (42,7%). За ним следуют налог на прибыль (20,1%), акцизы (18,1%) и налог на имущество (9,2%).