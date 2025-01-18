В Госдуме высказались о переносе выходных с январских праздников

Башанкаев ранее заявил, что новогодних праздников слишком много, в эти дни люди переедают, чаще травмируются, а после длинных выходных с трудом возвращаются в рабочий процесс. Депутат полагает, что целесообразнее отдыхать меньше, но чаще — по 3−5 дней, не больше.