В Госдуме высказались о переносе выходных с январских праздников

Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Светлана Бессараб прокомментировали предложение коллеги «по цеху» Бадмы Башанкаева о переносе выходных с январских праздников на другие месяцы.
Башанкаев ранее заявил, что новогодних праздников слишком много, в эти дни люди переедают, чаще травмируются, а после длинных выходных с трудом возвращаются в рабочий процесс. Депутат полагает, что целесообразнее отдыхать меньше, но чаще — по 3−5 дней, не больше.
Милонов выступил против идеи коллеги. Он напомнил, что благодаря выходным у родителей есть возможность проводить больше времени с детьми, это важно для укрепления отношений в семье.
А проблемы из-за длинных выходных, по мнению депутата, возникают только у тех, кто страдает от обжорства и увлекается алкоголем, но никак не у нормальных людей.
Бессараб также высказалась против предложения Башанкаева.
«Опять от коллег поступают предложения сократить новогодние каникулы, и все — под благовидным предлогом: едят россияне больше, страдают от алкоголя, скучают до слез по работе», — отметила она, подчеркнув, что выступает против подобных сокращений.
Парламентарий поддержала Милонова, выразив мнение, что для многих новогодье — единственное время, когда семья может собраться вместе, съездить на отдых, навестить родных.
«И в конце концов хватит уже рушить до основания, давайте бережно хранить традиции. А новогодние длинные каникулы— это уже традиция», — поделилась точкой зрения Бессараб.