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На север Красноярского края начали завозить топливо по зимним автодорогам

В зимний период в северные районы Красноярского края завезут более 36 тысяч тонн топлива.

Источник: Комсомольская правда

В северные районы Красноярского края начали доставку топливно-энергетических ресурсов по зимним автодорогам, сообщили в региональном правительстве. В этот раз планируется завезти более 36 тысяч тонн. Основная часть ГСМ пополнит запасы на отопительный период 2025 — 2026 годов.

Ближайшие районы — Мотыгинский и Енисейский, туда доставили уже 2% и 24% от запланированных объемов. Затем Северо-Енисейский район — уже 19%. Далее идут поселки Эвенкии — Ванавара, Байкит и Суринда, из запланированных 19 тысяч тонн ГСМ туда уже завезли более 2 тысяч тонн.

Дальние точки находятся на Таймыре, туда нужно будет доставить 229 тонн, большая часть запланирована на февраль.

Напомним, что основные запасы ГСМ, различных промышленных грузов, продуктов и товаров для населения проходит в летний северный завод по Енисею. Затем уже только на грузовом автотранспорте, когда встанут реки и можно прокладывать зимние дороги.

топливо