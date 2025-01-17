На север Красноярского края начали завозить топливо по зимним автодорогам

В северные районы Красноярского края начали доставку топливно-энергетических ресурсов по зимним автодорогам, сообщили в региональном правительстве. В этот раз планируется завезти более 36 тысяч тонн. Основная часть ГСМ пополнит запасы на отопительный период 2025 — 2026 годов.
Ближайшие районы — Мотыгинский и Енисейский, туда доставили уже 2% и 24% от запланированных объемов. Затем Северо-Енисейский район — уже 19%. Далее идут поселки Эвенкии — Ванавара, Байкит и Суринда, из запланированных 19 тысяч тонн ГСМ туда уже завезли более 2 тысяч тонн.
Дальние точки находятся на Таймыре, туда нужно будет доставить 229 тонн, большая часть запланирована на февраль.
Напомним, что основные запасы ГСМ, различных промышленных грузов, продуктов и товаров для населения проходит в летний северный завод по Енисею. Затем уже только на грузовом автотранспорте, когда встанут реки и можно прокладывать зимние дороги.