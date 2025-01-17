На север Красноярского края начали завозить топливо по зимним автодорогам

Ближайшие районы — Мотыгинский и Енисейский, туда доставили уже 2% и 24% от запланированных объемов. Затем Северо-Енисейский район — уже 19%. Далее идут поселки Эвенкии — Ванавара, Байкит и Суринда, из запланированных 19 тысяч тонн ГСМ туда уже завезли более 2 тысяч тонн.