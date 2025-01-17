ОНПЗ получил награду за лучшее оформление городской территории к Новому году

Команда Омский НПЗ стала лучшей среди предприятий, участвующих в украшении Омска к новогодним праздникам. Конкурс был организован администрацией города Омска.
Компания получила награду за локации в любимых омичами сквере Молодоженов и Советском парке. Ледяные сказочные фигуры и новогодняя иллюминация стали настоящим подарком омичам.
При непосредственном участии ОНПЗ преобразилась и набережная Оми. Здесь установили огромную 11-ти метровую новогоднюю ель и снежную скульптуру в виде змеи с оригинальной подсветкой. Символ 2025 года вызвал большой интерес у омичей, многие приходили именно сюда, чтобы сделать памятное фото.
Локации, подготовленные предприятием, отметил и глава города.
«Администрация Омска благодарит ОНПЗ за праздничное оформление города к Новому году. Предприятие отмечено в числе 25 лучших организаций из тысячи претендентов. Уверен, омичи по достоинству оценили новогоднее убранство и с удовольствием проводили время вместе со своими семьями на праздничных локациях», — сказал мэр города Омска Сергей Шелест.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что компания является постоянным партнером городских властей и активно развивает различные сферы социальной жизни города — от благоустройства до образования, создавая комфортные условия для жителей и молодежи.
«Реализацией программы подготовки высококвалицированных специалистов мы создаем для нашей молодежи широкие карьерные перспективы в родном городе. А украшая и улучшая омские улицы, делаем жизнь в нем более комфортной», — отметил Олег Белявский.
Добавим, что в конкурсе на лучшее оформление города участвовали более 1000 предприятий и организаций. Победителей выбрало компетентное жюри, главным критерием оценки являлась оригинальность и гармоничность оформления новогодних площадок и прилегающих к ним территорий.