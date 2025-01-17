ОНПЗ получил награду за лучшее оформление городской территории к Новому году

«Администрация Омска благодарит ОНПЗ за праздничное оформление города к Новому году. Предприятие отмечено в числе 25 лучших организаций из тысячи претендентов. Уверен, омичи по достоинству оценили новогоднее убранство и с удовольствием проводили время вместе со своими семьями на праздничных локациях», — сказал мэр города Омска Сергей Шелест.