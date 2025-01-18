Выплаты на приобретение школьной формы увеличили в Иркутской области с января

С 1 января 2025 года в Иркутской области повышена сумма ежегодной выплаты, предназначенной для покупки школьной одежды и спортивной формы для детей. Данная мера социальной поддержки предусмотрена законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». Выплата предоставляется один раз в год для детей из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
В 2024 году сумма выплаты составляла 1 401,13 рубля. С учетом внесенных изменений в законодательство, с 1 января 2025 года размер пособия увеличивается до 3 500 рублей.
«В регионе продолжается целенаправленная помощь семьям, имеющим детей. 2024 год, объявленный в стране Годом семьи, завершился, но работа, направленная на поддержку семей и популяризацию семейных ценностей, продолжается. В том числе и в рамках национального проекта “Демография”, являющегося основой сменяющего его с 2025 года нового нацпроекта “Семья”. В рамках которого будет предусмотрена дальнейшая поддержка семей с детьми всех категорий, в частности планируется увеличение объема помощи для многодетных семей по соцконтракту. В 2024 году пособие на приобретение школьной формы получили 6 754 малоимущих семьи на 8 725 детей и 17 212 многодетных семей на 37 117 детей», — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Условия назначения пособия на приобретение для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы:
— для малообеспеченных семей — наличие среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума;
— для многодетных семей — наличие среднедушевого дохода ниже двукратной величины прожиточного минимума.
В случае, если заявитель уже получал ранее указанное пособие, то он может вновь подать заявление в течение трех месяцев до истечения одного года со дня принятия решения о его предоставлении либо со дня предыдущего подтверждения права на его дальнейшее предоставление.
Заявление можно подать через МФЦ или Госуслуги (6+): для многодетных семей по ссылке, для малообеспеченных по ссылке. С более подробной информацией и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте министерства социального развития или по телефону Единого контактного центра: 8 800 100 0 001.