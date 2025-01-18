Выплаты на приобретение школьной формы увеличили в Иркутской области с января

«В регионе продолжается целенаправленная помощь семьям, имеющим детей. 2024 год, объявленный в стране Годом семьи, завершился, но работа, направленная на поддержку семей и популяризацию семейных ценностей, продолжается. В том числе и в рамках национального проекта “Демография”, являющегося основой сменяющего его с 2025 года нового нацпроекта “Семья”. В рамках которого будет предусмотрена дальнейшая поддержка семей с детьми всех категорий, в частности планируется увеличение объема помощи для многодетных семей по соцконтракту. В 2024 году пособие на приобретение школьной формы получили 6 754 малоимущих семьи на 8 725 детей и 17 212 многодетных семей на 37 117 детей», — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.