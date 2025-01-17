Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 дней подряд в Уфе будут вводить частичные ограничения на Шакшинском мосту

В Уфе до 31 января будут перекрывать Шакшинский мост.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 14 дней подряд будут перекрывать Шакшинский мост. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Из-за устройства инженерных коммуникаций с 18 по 31 января планируются частичные ограничения. С 09:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00 в обоих направлениях власти будут перекрывать крайние правые полосы.

Мэрия просит жителей и гостей столицы Башкирии просят заранее планировать свои поездки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.