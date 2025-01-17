14 дней подряд в Уфе будут вводить частичные ограничения на Шакшинском мосту

В Уфе 14 дней подряд будут перекрывать Шакшинский мост. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Из-за устройства инженерных коммуникаций с 18 по 31 января планируются частичные ограничения. С 09:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00 в обоих направлениях власти будут перекрывать крайние правые полосы.
Мэрия просит жителей и гостей столицы Башкирии просят заранее планировать свои поездки.
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