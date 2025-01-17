Создан новый механизм управления файлами в облачном хранилище

«Мы предлагаем новый, более эффективный способ защиты конфиденциальных данных в облаке — создание между пользователем и сервером “цифрового посредника”, который мог бы сделать невозможным удаление или передачу каких-либо файлов без ведома пользователя. В качестве такого “посредника” предлагается использовать технологию блокчейн. С ее помощью, с одной стороны, можно обеспечить более высокую степень шифрования хранимых данных. С другой стороны, цепочки блокчейн позволят хранить историю операций с файлами. И потому, если облачный сервер будет пытаться что-то сделать с файлом без разрешения пользователя, тому станет об этом известно, и он сможет предотвратить утечку данных, например, с помощью активации нового механизма шифрования», — привели в пресс-службе слова доцента кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергея Кузьмина.