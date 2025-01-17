Создан новый механизм управления файлами в облачном хранилище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Аграрного университета провинции Цзянси (КНР) разработали новый механизм хранения и управления файлами в облачном хранилище. В основе метода лежит технология распределенного хранения данных — блокчейн, которая повысит защиту информации пользователей, сообщили в пресс-службе ЛЭТИ.
«Мы предлагаем новый, более эффективный способ защиты конфиденциальных данных в облаке — создание между пользователем и сервером “цифрового посредника”, который мог бы сделать невозможным удаление или передачу каких-либо файлов без ведома пользователя. В качестве такого “посредника” предлагается использовать технологию блокчейн. С ее помощью, с одной стороны, можно обеспечить более высокую степень шифрования хранимых данных. С другой стороны, цепочки блокчейн позволят хранить историю операций с файлами. И потому, если облачный сервер будет пытаться что-то сделать с файлом без разрешения пользователя, тому станет об этом известно, и он сможет предотвратить утечку данных, например, с помощью активации нового механизма шифрования», — привели в пресс-службе слова доцента кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергея Кузьмина.
В университете пояснили, что сегодня облачные сервисы пользуются популярностью, так как позволяют пользователям не беспокоиться о ресурсах своих гаджетов, также они легко синхронизируются между устройствами для переноса данных. Однако такой способ хранения небезопасен, потому что при удалении файлов, они могут перемещаться в недоступное для пользователя место, что создает риск их использования владельцами серверов.
Технология блокчейн решит эту проблему, потому что данные будут храниться в виде цепочки блоков, каждый из которых содержит набор так называемых транзакций и связан с предыдущим блоком с помощью криптографического шифрования. После того, как блок добавлен в цепочку, его невозможно изменить или удалить без согласия владельца данных. Такой подход позволит пользователю быстро узнать о том, что кто-либо пытается получить доступ к его даже удаленным данным. Технология создает трехуровневую систему «пользователь — система блокчейн — облачный сервис». Благодаря этой связке вопросы доступа к файлам будут решаться только при согласовании сторон.