Спецвагон для уборки трамвайных путей от снега собрали в Иркутске

Спецвагон для уборки трамвайных путей оборудовали в Иркутске. Его оборудовали сотрудники муниципального предприятия для того, чтобы ускорить ежедневную работу по уборке трамвайных путей от снега.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, они совместили спецвагон с автомобильным отвалом, в результате чего получился новый вид спецтехники — по сути, это грейдер на основе трамвая. Отвал смонтировали спереди вагона таким образом, что он может подниматься и опускаться в режиме ручного управления, также как при уборке автомобильных дорог от снега. Ограничен он только высотой рельсов. Такая техника может работать на путях вне зависимости от времени суток.
Спецвагон, на основе которого создали спецтехнику, был выпущен в 1980-х годах и изначально был оборудован щеткой. В ближайшее время сотрудники трамвайного депо покрасят его, чтобы придать более свежий вид.