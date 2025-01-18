Спецвагон для уборки трамвайных путей от снега собрали в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, они совместили спецвагон с автомобильным отвалом, в результате чего получился новый вид спецтехники — по сути, это грейдер на основе трамвая. Отвал смонтировали спереди вагона таким образом, что он может подниматься и опускаться в режиме ручного управления, также как при уборке автомобильных дорог от снега. Ограничен он только высотой рельсов. Такая техника может работать на путях вне зависимости от времени суток.