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На арочном мосту через Белую в Уфе появится подсветка за 79 млн рублей

Мост планируют открыть летом 2025 года.

Источник: Город Уфа

На арочном мосту через Белую в Уфе появится подсветка за 79 млн рублей. Его планируют открыть летом 2025 года.

По данным госзакупок, работы по монтажу архитектурной подсветки выполнит компания «Балтинжсервис» из Санкт-Петербурга. Новое освещение, уточняется в документе, делается «для создания выразительного облика моста, формирования комфортной, визуально благоприятной, городской среды и повышения туристической привлекательности территории». Подсветкой — синей и зеленой, будут отмечены опоры моста у воды, также фонари появятся на арках. На работу отведено 80 дней, однако договор будет действителен до конца года.

Деньги будут выделены из регионального и городского бюджетов.