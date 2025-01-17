На арочном мосту через Белую в Уфе появится подсветка за 79 млн рублей

По данным госзакупок, работы по монтажу архитектурной подсветки выполнит компания «Балтинжсервис» из Санкт-Петербурга. Новое освещение, уточняется в документе, делается «для создания выразительного облика моста, формирования комфортной, визуально благоприятной, городской среды и повышения туристической привлекательности территории». Подсветкой — синей и зеленой, будут отмечены опоры моста у воды, также фонари появятся на арках. На работу отведено 80 дней, однако договор будет действителен до конца года.