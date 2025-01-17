Глава Минобразования сказал, какие студенты будут первыми заселяться в общежития

При этом Иванец обратил внимание на то, что в Беларуси обеспеченность общежитиями превышает 90%. И уточнил, что чуть более 90% составляет обеспеченность общежитиями в регионах, по Минску немного не дотягивает до 90%. Но почти во всех областных центрах созданы условия для проживания в общежитии каждого студента.