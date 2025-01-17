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Глава Минобразования сказал, какие студенты будут первыми заселяться в общежития

Минобразования: 90% студентов в Беларуси обеспечены местами в общежитиях.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, каких студентов будут прежде всего заселять в общежития, пишет БелТА.

Так, глава Минобразования подчеркнул, что в современные общежития белорусских вузов в первую очередь будут заселять студентов, проявивших себя в учебе, в студенческих отрядах и конкурсах.

При этом Иванец обратил внимание на то, что в Беларуси обеспеченность общежитиями превышает 90%. И уточнил, что чуть более 90% составляет обеспеченность общежитиями в регионах, по Минску немного не дотягивает до 90%. Но почти во всех областных центрах созданы условия для проживания в общежитии каждого студента.

Также на открытии нового студенческого общежития Белорусского национального технического университета на 1030 мест, он назвал условия в новом общежитии близкими к идеальным.

— У ребят есть все возможности. Отдельная кухня в каждом блоке, конференц-залы. Сегодня большое внимание уделяется здоровью наших ребят, поэтому есть тренажерный зал, зал аэробики, — прокомментировал министр.

Тем временем Белстат сообщил, что белорусы тратили в магазинах в среднем 26,8 рубля в день в 2024 году.