Глава Минобразования сказал, какие студенты будут первыми заселяться в общежития

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, каких студентов будут прежде всего заселять в общежития, пишет БелТА.
Так, глава Минобразования подчеркнул, что в современные общежития белорусских вузов в первую очередь будут заселять студентов, проявивших себя в учебе, в студенческих отрядах и конкурсах.
При этом Иванец обратил внимание на то, что в Беларуси обеспеченность общежитиями превышает 90%. И уточнил, что чуть более 90% составляет обеспеченность общежитиями в регионах, по Минску немного не дотягивает до 90%. Но почти во всех областных центрах созданы условия для проживания в общежитии каждого студента.
Также на открытии нового студенческого общежития Белорусского национального технического университета на 1030 мест, он назвал условия в новом общежитии близкими к идеальным.
— У ребят есть все возможности. Отдельная кухня в каждом блоке, конференц-залы. Сегодня большое внимание уделяется здоровью наших ребят, поэтому есть тренажерный зал, зал аэробики, — прокомментировал министр.
Тем временем Белстат сообщил, что белорусы тратили в магазинах в среднем 26,8 рубля в день в 2024 году.