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Кроссворд на 20 января 2025

В этот день, 20 января, состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. Разгадайте наш кроссворд и проверьте свои знания об избирательной системе Америки.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Неожиданные факты о выборах и президентах США, которые вы могли пропустить:

1. Группа протестующих, преодолев охрану, проникла в здание Капитолия и заняла его отдельные помещения на несколько часов. В результате инцидента здание было эвакуировано и закрыто. Совместная сессия Конгресса, предназначенная для подсчета голосов выборщиков и официального подтверждения победы Джо Байдена, была приостановлена.

2. Камала Харрис является первым в истории США вице-президентом, который является женщиной, а также первым вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения.

3. В честь Барака Обамы названы некоторые биологические виды: червь-волосатик Paragordius obamai, птица Nystalus obamai из Южной Америки, муравей Zasphinctus obamai и несколько других.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.