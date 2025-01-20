Кроссворд на 20 января 2025

1. Группа протестующих, преодолев охрану, проникла в здание Капитолия и заняла его отдельные помещения на несколько часов. В результате инцидента здание было эвакуировано и закрыто. Совместная сессия Конгресса, предназначенная для подсчета голосов выборщиков и официального подтверждения победы Джо Байдена, была приостановлена.