Кроссворд на 20 января 2025

Неожиданные факты о выборах и президентах США, которые вы могли пропустить:
1. Группа протестующих, преодолев охрану, проникла в здание Капитолия и заняла его отдельные помещения на несколько часов. В результате инцидента здание было эвакуировано и закрыто. Совместная сессия Конгресса, предназначенная для подсчета голосов выборщиков и официального подтверждения победы Джо Байдена, была приостановлена.
2. Камала Харрис является первым в истории США вице-президентом, который является женщиной, а также первым вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения.
3. В честь Барака Обамы названы некоторые биологические виды: червь-волосатик Paragordius obamai, птица Nystalus obamai из Южной Америки, муравей Zasphinctus obamai и несколько других.
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