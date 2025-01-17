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Исследования: 83% белорусских врачей болели коронавирусом во время пандемии

Исследования говорят о том, что 83% белорусских медиков переболели коронавирусом во время пандемии.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены и общественного здоровья при проведении исследования опросили медиков одной из минских больниц, во время пандемии коронавируса перепрофилированной под прием пациентов с COVID-19, сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории оценки профессиональных рисков здоровью НИИ Екатерину Гутич.

По ее словам, 83,2% опрошенных медиков болели COVID-19 с лабораторным подтверждением диагноза, из них у 20,3% установлена связь заболевания с профессией. При этом около 43% из тех респондентов, случаи заболевания которых не признаны профессиональными, считают, что заражение коронавирусом было все же связано с выполнением их профессиональных обязанностей.

«Во время пандемии медработники оказались в совершенно других условиях труда, и система управления их профессиональными рисками давала сбои, что было видно по профессиональной заболеваемости», — отметила Екатерина Гутич.

Средства индивидуальной защиты, которые вынуждены были носить медики во время смены в больнице вызывали у них большой дискомфорт. Так, например, медики отмечали, что маска или респиратор затрудняли дыхание, защитные очки вызывали зуд, покраснение кожи, головную боль, перчатки — зуд и шелушение кожи, защитный комбинезон — повышенное потоотделение, перегрев тела, жажду, учащенное сердцебиение.

Длительные контакты с антисептическими или дезинфицирующими средствами приводили к сухости и раздражению слизистых глаз, носа, першению в горле, сухому кашлю.

Увеличение физической нагрузки при выполнении ежедневной работы во время пандемии отметили около 83% опрошенных медиков.

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