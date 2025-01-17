Исследования: 83% белорусских врачей болели коронавирусом во время пандемии

По ее словам, 83,2% опрошенных медиков болели COVID-19 с лабораторным подтверждением диагноза, из них у 20,3% установлена связь заболевания с профессией. При этом около 43% из тех респондентов, случаи заболевания которых не признаны профессиональными, считают, что заражение коронавирусом было все же связано с выполнением их профессиональных обязанностей.