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Конкурс «Мисс Следствие — 2025» стартовал в Иркутской области

Голосование продлится до 20 февраля 2025.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

КП-Иркутск в преддверии Дня защитника Отечества проводит фотоконкурс «Мисс Следствие Иркутской области — 2025». Принять участие могут представительницы прекрасного пола, работающие в Следственном комитете региона.

Для участия нужно совсем немного: загрузить фотографию (главное условие — в форме СК) на наш сайт, затем написать имя и фамилию, должность, город (район), в котором работаете. Ну и напоследок небольшой рассказ о себе: расскажите о профессии, увлечениях, достижениях.

А дальше остается просто ждать! Всю остальную работу сделают ваши семьи, друзья, коллеги. Ведь именно они принесут вам победу, поставив «сердечко». Голосование за самую очаровательную леди в погонах продлится до 20 февраля 2025.

После КП-Иркутск подведет итоги и проведет торжественное награждение. Три победителя получат дипломы и подарки, на сайте irk.kp.ru опубликуем итоговую статью с фотографиями и пригласим в программу на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FМ.