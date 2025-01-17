Конкурс «Мисс Следствие — 2025» стартовал в Иркутской области

Для участия нужно совсем немного: загрузить фотографию (главное условие — в форме СК) на наш сайт, затем написать имя и фамилию, должность, город (район), в котором работаете. Ну и напоследок небольшой рассказ о себе: расскажите о профессии, увлечениях, достижениях.