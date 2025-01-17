Омская сирота пожаловалась Бастрыкину

На учете в качестве нуждающейся в жилплощади бывшая воспитанница детского дома стоит с 2017 года. В 2018 выиграла суд, в прошлом году заявилась на предоставление жилищного сертификата и хотела купить квартиру самостоятельно. Однако ни в натуральном виде, ни в виде социальной выплаты для покупки квадратные метры она не получила до сих пор.