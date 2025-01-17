Омская сирота пожаловалась Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следкому провести процессуальную проверку по обращению омички-сироты. В группе «Вконтакте» девушка пожаловалась руководителю СК на то, что ей долго не предоставляется положенное по закону жилье.
На учете в качестве нуждающейся в жилплощади бывшая воспитанница детского дома стоит с 2017 года. В 2018 выиграла суд, в прошлом году заявилась на предоставление жилищного сертификата и хотела купить квартиру самостоятельно. Однако ни в натуральном виде, ни в виде социальной выплаты для покупки квадратные метры она не получила до сих пор.
Теперь разобраться с этим вопросом должны омские следователи. Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести не только проверку, но и доложить о ее результатах.