Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав прокомментировал случай смерти ребенка с «свиным гриппом» в Воронежской области

В Воронежской области зафиксирован случай смерти ребенка с подтвержденным диагнозом гриппа штамма A (H1N1)09, известного как «свиной грипп».

Эта информация вызвала серьезную обеспокоенность общественности, однако региональное министерство здравоохранения поспешило опровергнуть прямую связь между вирусной инфекцией и летальным исходом.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 17 января, ребенок являлся тяжелым паллиативным пациентом, то есть страдал от неизлечимого заболевания, существенно ограничивающего качество жизни. Для всестороннего расследования обстоятельств смерти была проведена проверка с привлечением ведущих специалистов Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы».

«Была проведена серьёзная проверка, в результате которой было установлено, что смерть ребёнка наступила из-за тяжести его основного заболевания», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения Воронежской области.

Тем не менее, в связи с распространением «свиного гриппа» в регионе медицинские учреждения усилили меры санитарной безопасности. Для медицинского персонала введен обязательный масочный режим. В больницах и поликлиниках организовано разделение потоков пациентов с повышенной температурой и без признаков ОРВИ, чтобы минимизировать риск заражения.

здоровье