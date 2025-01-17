Минздрав прокомментировал случай смерти ребенка с «свиным гриппом» в Воронежской области

Эта информация вызвала серьезную обеспокоенность общественности, однако региональное министерство здравоохранения поспешило опровергнуть прямую связь между вирусной инфекцией и летальным исходом.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 17 января, ребенок являлся тяжелым паллиативным пациентом, то есть страдал от неизлечимого заболевания, существенно ограничивающего качество жизни. Для всестороннего расследования обстоятельств смерти была проведена проверка с привлечением ведущих специалистов Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы».
«Была проведена серьёзная проверка, в результате которой было установлено, что смерть ребёнка наступила из-за тяжести его основного заболевания», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения Воронежской области.
Тем не менее, в связи с распространением «свиного гриппа» в регионе медицинские учреждения усилили меры санитарной безопасности. Для медицинского персонала введен обязательный масочный режим. В больницах и поликлиниках организовано разделение потоков пациентов с повышенной температурой и без признаков ОРВИ, чтобы минимизировать риск заражения.