Минздрав прокомментировал случай смерти ребенка с «свиным гриппом» в Воронежской области

Тем не менее, в связи с распространением «свиного гриппа» в регионе медицинские учреждения усилили меры санитарной безопасности. Для медицинского персонала введен обязательный масочный режим. В больницах и поликлиниках организовано разделение потоков пациентов с повышенной температурой и без признаков ОРВИ, чтобы минимизировать риск заражения.