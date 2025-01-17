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На территории Башкирии Госавтоинспекция проведет трехдневные профилактические рейды

На дорогах Башкирии пройдут профилактические рейды.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 января, и в ближайшие два дня на территории Башкирии пройдут профилактические рейды Госавтоинспекции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава регионального отделения ведомства Владимир Севастьянов.

Задача рейдов — предотвратить ДТП с участием пьяных водителей, а также лишенных прав граждан и тех, кто управляет незарегистрированным транспортом.

В ходе проверок содействие ГАИ будут оказывать сотрудники органов внутренних дел. Также будут созданы дополнительные экипажи ДПС, которые будут нести службу в наиболее отдаленных районах Башкирии.

Массовые проверки пройдут в столице республики сегодня на первом километре дороги Уфа-Оренбург, а завтра — на улицах Комсомольской и 50 лет Октября.

Севастьянов призвал граждан не оставаться равнодушными к пьянству за рулем.

— Если заметили нетрезвого водителя или пешехода в неадекватном состоянии, сразу же сообщите об этом. Мы вместе можем предотвратить возможные трагедии. Звоните на «телефон доверия» МВД по РБ 8 (347) 279−32−92 или воспользуйтесь чат-ботом Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot, — заявил глава ГАИ Башкирии.

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