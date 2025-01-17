В семи городах Челябинской области на выходные объявили НМУ первой степени

Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в Челябинской области с 17 по 19 января.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Сатке и Аше НМУ первой степени продлятся с 16 часов пятницы до 22 часов субботы, 18 января.
В Карабаше и Златоусте режим «чёрного неба» продержится с 16 часов 17 января до 8 часов утра воскресенья, 19 января.
Обращение о качестве воздуха жители региона могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
Напомним, в ноябре стало известно, что в Челябинске разработают платформу видеонаблюдения для мониторинга источников выбросов в воздух на основе технологии «Машинное зрение». На это готовы потратить 17,7 миллиона рублей.