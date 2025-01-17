В семи городах Челябинской области на выходные объявили НМУ первой степени

С пятницы, 17 января, в Челябинской области снова объявили режим НМУ. Вероятность образования смога сохранится в пяти городах региона до позднего вечера субботы, а ещё в двух — до воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометцентра.