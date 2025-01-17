В Сочи арестовали подозреваемого в краже 168 млн рублей из ячеек

Baza пишет, что деньги пропали у тех, кто положил их в ячейку незадолго до новогодних праздников. 49-летняя пострадавшая 28 декабря продала земельный участок. Покупатели арендовали ячейку в центре, таким образом они якобы планировали быстрее передать деньги. Хотя пострадавшая изначально хотела проводить сделку через через безналичный расчет. Женщина приехала за деньгами уже после праздников. Сначала ее два часа не пускали внутрь, а затем она узнала о краже.