Рассказываем, почему введут ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025

Напомним, крестный ход начнется в 10:00 от Александро-Невского храма до ледового городка на заливе. После митрополит проведет молебен и освятит воду. Всего в городе обустроят четыре купели: в первых двух можно окунуться, в других — набрать воды. Вот почему введут ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025.