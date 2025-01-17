Рассказываем, почему введут ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025

Ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025 продлится с 9:30 до 11:30. Речь идет об участке от дома № 10 до улицы Захарова. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025.
— Это связано с проведением крестного хода в честь праздника Крещения. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать иные пути объезда, — сказано в сообщении.
Напомним, крестный ход начнется в 10:00 от Александро-Невского храма до ледового городка на заливе. После митрополит проведет молебен и освятит воду. Всего в городе обустроят четыре купели: в первых двух можно окунуться, в других — набрать воды. Вот почему введут ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что крещенские купания отменили в Байкальске из-за отсутствия льда.