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Рассказываем, почему введут ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025

Движение транспорта ограничат на улице Якоби в Иркутске во время крестного хода.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025 продлится с 9:30 до 11:30. Речь идет об участке от дома № 10 до улицы Захарова. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025.

— Это связано с проведением крестного хода в честь праздника Крещения. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать иные пути объезда, — сказано в сообщении.

Напомним, крестный ход начнется в 10:00 от Александро-Невского храма до ледового городка на заливе. После митрополит проведет молебен и освятит воду. Всего в городе обустроят четыре купели: в первых двух можно окунуться, в других — набрать воды. Вот почему введут ограничение движения на Якоби в Иркутске 19 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что крещенские купания отменили в Байкальске из-за отсутствия льда.