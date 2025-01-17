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Воронежские больницы ввели ограничения из-за роста заболеваний ОРВИ

Санитарно-эпидемиологические нормы, которые действуют в поликлиниках и больницах Воронежской области, усилили. Произошло это из-за роста количества простудных заболеваний.

Источник: Freepik

Больницы ввели более строгие ограничения: масочный режим для медработников, деление пациентов на потоки — «условно здоровые» и «с признаками простуды», в том числе с температурой. Помимо этого, в медучреждениях в течение дня в обязательном порядке проветривают помещения и проводят мероприятия по обеззараживанию воздуха. В стационарах ввели ограничения на посещение пациентов.

В минздраве области подчёркивают, что ограничения никак не связаны со случаями заболевания свиным гриппом, который сейчас фиксируют врачи в регионах России.

здоровье