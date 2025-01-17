Воронежские больницы ввели ограничения из-за роста заболеваний ОРВИ

Больницы ввели более строгие ограничения: масочный режим для медработников, деление пациентов на потоки — «условно здоровые» и «с признаками простуды», в том числе с температурой. Помимо этого, в медучреждениях в течение дня в обязательном порядке проветривают помещения и проводят мероприятия по обеззараживанию воздуха. В стационарах ввели ограничения на посещение пациентов.