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200-метровый участок дороги на проспекте Салавата Юлаева будет перекрыт до 1 апреля

В Уфе ограничения движения на проспекте Салавата Юлаева продлили до 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продлили ограничения движения на проспекте Салавата Юлаева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На транспортной развязке проспекта в створе улицы имени города Галле этой осенью перекрыли 200-метровый участок дороги. Речь идет о крайней правой полосе перед съездом № 10. Ограничение должно было действовать с 18 ноября по 14 января.

Однако сегодня стало известно, что ограничительные меры продлили на два с половиной месяца — до 1 апреля.

— Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы, — сообщает мэрия.

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