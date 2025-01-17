Роспотребнадзор нашёл в Челябинске водоём, опасный для крещенских купаний

В Челябинске Роспотребнадзор проверил водоёмы, на которых организуют места для крещенских купаний. Оказалось, что вода в Первом озере не соответствует гигиеническим нормативам, поэтому погружение в оборудованную там прорубь может быть опасным для здоровья.