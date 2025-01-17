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Роспотребнадзор нашёл в Челябинске водоём, опасный для крещенских купаний

В Челябинске Роспотребнадзор проверил водоёмы, на которых организуют места для крещенских купаний. Оказалось, что вода в Первом озере не соответствует гигиеническим нормативам, поэтому погружение в оборудованную там прорубь может быть опасным для здоровья.

Источник: Pchela.News

— С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения были отобраны пробы воды из Шершнёвского водохранилища (на территории пляжа «Каспийский берег») и из Первого озера (на территории пляжа "Восточный берег).

сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Результаты исследований показали, что вода из Шершней соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а вода из Первого озера — нет.

Сотрудники Роспотребнадзора призвали жителей соблюдать следующие правила при купании в иордани, оборудованной на Первом озере:

  • не допускать попадание воды в рот и на слизистые оболочки,
  • не глотать воду во время купания, а после него как можно скорее вымыть кожу чистой водой с мылом;
  • воздержаться от купания, если на теле есть открытые раны.

В этом году в Челябинской области на Крещение будет работать 51 купель, в том числе пять в региональном центре. Их адреса назвали в региональном управлении МЧС.

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