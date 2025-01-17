Роспотребнадзор нашёл в Челябинске водоём, опасный для крещенских купаний

— С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения были отобраны пробы воды из Шершнёвского водохранилища (на территории пляжа «Каспийский берег») и из Первого озера (на территории пляжа "Восточный берег).
Результаты исследований показали, что вода из Шершней соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а вода из Первого озера — нет.
Сотрудники Роспотребнадзора призвали жителей соблюдать следующие правила при купании в иордани, оборудованной на Первом озере:
- не допускать попадание воды в рот и на слизистые оболочки,
- не глотать воду во время купания, а после него как можно скорее вымыть кожу чистой водой с мылом;
- воздержаться от купания, если на теле есть открытые раны.
В этом году в Челябинской области на Крещение будет работать 51 купель, в том числе пять в региональном центре. Их адреса назвали в региональном управлении МЧС.